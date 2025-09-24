±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸½ÃÏ£¹·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤Î£³²óÀï¤Ç¡¢£²Éô¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿85Ê¬¤Ë¥æ¡¼¥´¡¦¥¨¥­¥Æ¥£¥±¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿±óÆ£¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤Ç¹×¸¥¡£¤À¤¬¡¢£±¡Ý£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾õ¶·¤ÇCK¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·Â»¤Í¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢