Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¹õ¥¹ー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î°áÁõ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥Õ¥©ー¥à¤ÇÁö¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡Ûµ®½Å¡©Á´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ëº´µ×´ÖÂç²ð¡¿¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ýー¥º¡É¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ëÂç²ð¡¿¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×°áÁõ¤Îº´µ×´ÖÂç²ð ¢£Á´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¤â¡Ö¤³¤Î´Á¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë¤ÆºÇÃÙ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿º´µ×´ÖÂç²ð ¡Ö#¥«¥ê¥¹¥Þ¥À¥Ã¥·¥å¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å