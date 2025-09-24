¡Öº£²ó¡¢¶õÇò°è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¿ô»ú¤Ï¡¢30²ó¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤¿¡Ê25¡Ë¡£22²ó¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤¿¡Ê15¡Ë¡¢16²ó¤Ö¤ê¤Î¡Ê27¡Ë¤â¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¿ô»ú¤Ç¤¹¡£ºÇÍ­ÎÏ¤Ï¡Ê32¡Ë¡£9·î1Æü¤Î½Ð¸½¤Ï4·î3Æü°ÊÍè¤Ç¡¢Ä¾¶á50²ó¤Ç¤Ï2²ó¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ê09¡Ë¡£6·î23Æü°ÊÍè½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ä¾¶á50²ó¤Ç½Ð¸½3²ó¤Î¡Ê38¡Ë¡Ê41¡Ë¤â¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥í¥ÈÃµÄå¡¦¹©Æ£»á¡Ë¡Ú¥í¥È6 Âè2037²ó 9/25¡ÊÌÚ¡Ë¡õ Âè2038²ó 9/29¡Ê·î¡Ë Í½ÁÛ¿ô»ú¡Û¡¦01 09 24 25 30 41¡¦