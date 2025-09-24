ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 上海の五つ星ホテルで客室の冷蔵庫から漏れ出す騒動 原因は? ホテル メディア 部屋 翻訳 慰謝料 下着 上海 中国 海外・国際ニュース Record China 上海の五つ星ホテルで客室の冷蔵庫から漏れ出す騒動 原因は? 2025年9月24日 16時0分 リンクをコピーする 中国・上海市の五つ星ホテルで、客室の冷蔵庫から冷媒が漏れ出す騒動があった。中国メディアの華商報が23日に伝えた。記事によると、北京市在住の孫（スン）さん（30）は今月20日、妻と共に上海浦東星河湾ホテルの16階の部屋にチェックイン。午後11時から深夜0時ごろに妻が「化学薬品のような臭いがする」と言い、自身も鼻を突くような刺激臭を感じた。そのうちに涙と咳が出て、胸が苦しくなってきたという。孫さんらは廊下に出よ 記事を読む おすすめ記事 距離を置かせていただきます…「一晩25円」のエアコン代もケチる〈75歳義母〉に45歳嫁の堪忍袋の緒が切れたワケ 2025年9月21日 9時15分 「水があふれて」中学校で水道の蛇口36個とプールのシャワーヘッド6個が盗まれる 北九州市 2025年9月19日 17時32分 丘みどり 夜中のホテルで恐怖体験「舌打ちされて去られました」 ファン心配「開けたらダメですよ」 2025年9月21日 22時35分 宿泊客が、5時間も無断で滞在しつづけ……ゴミ放置、喫煙、大事な家具も壊されて 民泊運営者「ここまでヒドいのは初めて、最低限のモラルを」 2025年9月20日 7時10分 自宅火災の林家ぺー、「火災保険入っていなかった」 愛猫と無言の対面 2025年9月19日 21時22分