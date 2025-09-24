V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡¦¥¼¥ë¥Ð¤Ï24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢Ë¡¿ÍÌ¾¤ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ 7·î¤Ë¥Áー¥àÌ¾¤ò¡ÖÀéÍÕZELVA¡×¤«¤é¡ÖÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¡×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎË¡¿ÍÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¼¥ë¥Ð¡×¤Ïµì¥Áー¥àÌ¾¤ò»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Øº®Íð¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÌ¾¾Î¤òÊÑ