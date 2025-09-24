ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï24Æü¡¢ÊÝ¼á¤òÇ§¤á¤ë·èÄê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¶¿åÈï¹ð¤Ï24Æü¤Ë¤âÊÝ¼á¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¿ÈÊÁ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ù»ëÄ£ÅìµþÏÑ´ß½ð¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£24Æü¤Ë¤âÀ¶¿åÈï¹ð¤¬ÊÝ¼á¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅìµþÏÑ´ß½ð¤ÎÀµÌÌÆþ¤ê¸ýÁ°¤Ç¤ÏÂÔ¤Á¹½¤¨¤ëÊóÆ»¿Ø¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶¿åÈï¹ð¤Ï¡¢ÀµÌÌÆþ¤ê¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤Ïº£·î3Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¼«