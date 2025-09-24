9·î21ÆüÌë¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤¬¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ò´ÑÀï¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¶¯¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¡¢1600m¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤ä400m¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤ò¤´´ÑÀï¡£Ç®¿´¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¼ãÁð¿§¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¤´°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤´°ì²È¤ÏÁÐ´ã¶À¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤â¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ»þÀÞ¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ