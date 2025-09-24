ミキモトが、この秋にふさわしい新作ハイジュエリーコレクション「Les Pétales（レ ペタル）」を発表しました。2025年7月にパリ・オートクチュール・コレクションで披露された同コレクションが、9月26日から10月13日まで、ミキモト銀座4丁目本店7階のミキモトホールにて一般公開されます。Courtesy of MIKIMOTO花びらの一瞬をとらえたハイジュエリー「Les Pétales」は、風に舞うバラの花びらが見せる一瞬の美をモチーフ