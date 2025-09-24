¡þMLB ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º 6-5 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤¬º£µ¨54¹æHR¤òµ­Ï¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë1ËÜº¹¤òÉÕ¤±¤ÆÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤Ï16Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¡¢½é²ó¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÁ°¤Ç±¦Ãæ´ÖÀÊ¤ØÈô¤Ó¹þ¤à53¹æ¥½¥í¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï49¹æ¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤È¤Îº¹¤ò4ËÜ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÂçÃ«Áª¼ê¤¬17Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç50¹æ¤òÊü¤Ä¤È¡¢21Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢