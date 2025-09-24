ËÌ³¤Æ»·Ù»¡¤Ï2025Ç¯10·î¤«¤é¡¢À©Éþ¤Î²ÆÉþ¡¦ÅßÉþ¤ÎÃåÍÑ´ü´Ö¤ò¡¢¸¶Â§³Æ·Ù»¡½ð¤´¤È¤ËÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ»·Ù¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Á´Æ»Åý°ì¤Ç6·î¤«¤é9·î¤Ï²ÆÉþ¡¢12·î¤«¤é3·î¤ÏÅßÉþ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»þ´ü¤Ï¹çÉþ¡Ê½Õ¤ä½©¤ËÃåÍÑ¤¹¤ëÀ©Éþ¡Ë¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹­Âç¤ÊËÌ³¤Æ»¤ÏÃÏ°è´Ö¤Îµ¤²¹º¹¤¬·ã¤·¤¤¤¿¤á¡¢2025Ç¯10·î¤«¤é¡¢¸¶Â§³Æ·Ù»¡½ð¤´¤È¤Ë²ÆÉþ¤ÈÅßÉþ¤ÎÃåÍÑ´ü´Ö¤òÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ËÀ©ÅÙ¤ò½ÀÆð²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£