¸µÆü¸þºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÏîµÈþÊæ¡Ê25¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤½¤Î2¤Ç¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¡Ö¥«¥á¥é¥í¡¼¥ë¸«ÊÖ¤·¤Æ·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤­¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖµÞ¤ËÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Áº£Æü¤¯¤é¤¤¤Îµ¤²¹¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤­¤«¤â¡×¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¥ß¥Ã¥­¡¼¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÉÕ¤±¤¿µ­Ç°¼Ì¿¿¤Ê¤É²Æ¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¹Ô¤­¤¿