¸µ¥â¡¼Ì¼¡£ÈÓ·¦½ÕºÚ¡ÖÄ«³è¤Ã¡×¼ªÉÕ¤­¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ñ¤Ç¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÍ­Ì¾¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¤Ø¡ª¡Ö¹¬¤»¤ÊÄ«¡×¤ÎÀ¼¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÈÓ·¦½ÕºÚ¡Ê30¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÍ­Ì¾¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥ª¥¤¥â¥È¡¼¥­¥ç¡¼¤ÎÊÆÊ´¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¤ò¤Þ¤Á¤ã¤È¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸µAKB48¤Î¿¿ÜÄÎâ¤ÈÍ­Ì¾¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÄ«³è¤Ã¡£¤¢¤Þ¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤ÆÈþÌ£¤·