¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÃÝºêÍ³²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê32¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸åÇÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÌîµå´ÑÀï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö°¡³¤¤Á¤ã¤ó¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÌîµå´ÑÀï¡×¤È¸åÇÚ¤Î¾¾ß·°¡³¤¥¢¥Ê¤ÈÌîµå´ÑÀï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÎÃ¤·¤¯¤ÆÌëÉ÷¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈþ½÷2¿Í¤Î¶¦±é¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¹¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¡¼¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ²èÌÌ³ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡×