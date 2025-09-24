À¯ÉÜ¤Ï24Æü¡¢¿ÍÆ»´íµ¡¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ä¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Î½»Ì±¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°åÎÅ»Ù±ç¤È¤·¤Æ8²¯6100Ëü±ß¤ÎÌµ½þ»ñ¶â¶¨ÎÏ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°åÎÅµ¡ºà¤Î¶¡Í¿¤ä°åÎÅ»ÜÀß¤Î½¤Á¶¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¹ñ²È¾µÇ§¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï¹ñÏ¢Áí²ñ°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤òÈóÆñ¤·¡¢¥¬¥¶¤Î»Ù±ç¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£