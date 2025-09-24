¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¸õÊä5¿Í¤Ë¤è¤ëÆüËÜµ­¼Ô¥¯¥é¥Ö¼çºÅ¤Î¸ø³«Æ¤ÏÀ²ñ¤¬24Æü¸á¸å¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤Î²ÄÇ½À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅ¬»þÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·ÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£Æ¤ÏÀ²ñ¤Ç¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ÏÀïË×¼Ô°ÖÎî¤ÎÃæ¿´Åª»ÜÀß¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤«¤ËÀïË×¼Ô¤ò°ÖÎî¤¹¤ë¤«¡¢Ê¿ÏÂ¤òµ§¤ë¤«¡¢Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ÏµîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¼óÁê½¢Ç¤¸å¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤Î°Õ¸þ