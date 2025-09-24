¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤Ê¤É¤ÎÆÃÁõ¼ÖÎ¾¸þ¤±¤ÎÁõÈ÷ÉÊ¤ä¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ç¥«¥ë¥Æ¥ë¤ò·ë¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢À½Â¤ÈÎÇä4¼Ò¤ÎÆÈ¶ØË¡°ãÈ¿¤òÇ§Äê¤·¡¢¤¦¤Á2¼Ò¤Ë·×Ìó59²¯±ß¤Î²ÝÄ§¶âÇ¼ÉÕÌ¿Îá¤ÈÇÓ½üÁ¼ÃÖÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£