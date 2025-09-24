½ËÆüÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤­¤ç¤¦¡Ê24Æü¡Ë¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï136±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢4Ëü5630±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·îÍËÆü¤ËÂ³¤­2±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤Ç½ªÃÍ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï22Æü¡¢È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¡Ö¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡×¤¬¡Ö¥ª¡¼¥×¥óAI¡×¤ËºÇÂç¤ª¤è¤½15Ãû±ß¤òÅê»ñ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤­¤ò´Þ¤á¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï°ú¤­Â³¤­AI¸þ¤±È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÄì·ø¤¤¼ûÍ×¤¬Â³¤¯¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢³ô²Á¤Ï·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢³ô²Á¤Ï9·î¤Ë