NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï24Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£ºå¿À¤Ï¥Í¥ë¥½¥óÅê¼ê¤È»å¸¶·òÅÍÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥ë¥½¥óÅê¼ê¤Ïº£µ¨¤«¤éºå¿À¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¼ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ23»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£2¾¡1ÇÔ¡¢7¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.93¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£23Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Ïº£µ¨3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£Åû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î5²ó2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»å¸¶Áª¼ê¤Ïº£µ¨¤Î³«Ëë¤ò1·³¤Ç·Þ¤¨¤ë¤â¡¢ÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º4·î¤Î·î´ÖÂÇÎ¨¤Ï.167¤ÈÄãÌÂ