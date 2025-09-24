ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 日経平均株価 22日に比べて136円65銭高い4万5630円31銭で取引終える 市場 アメリカ 東京株式市場 株式市場 オラクル 日経平均 日テレNEWS NNN 日経平均株価 22日に比べて136円65銭高い4万5630円31銭で取引終える 2025年9月24日 15時37分 リンクをコピーする 24日の東京株式市場で、日経平均株価は22日に比べて136円65銭高い4万5630円31銭で取引を終え、2営業日連続で最高値を更新しました。午前中はアメリカの株安を受けて売り注文が優勢でしたが、午後に入るとプラスに転じました。ソフトバンクグループがアメリカのオープンAIやソフトウエア大手・オラクルと共にアメリカで5つのデータセンター拠点をつくると発表しました。これを受けて、ソフトバンクグループの株価が大きく上昇し、上 記事を読む おすすめ記事 ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位に東洋エンジ 2025年9月22日 10時30分 MILIZE、「FIT2025（金融国際情報技術展）」に出展 2025年9月17日 16時0分 東京株式（大引け）＝５１３円高で最高値更新、ＦＯＭＣ通過し半導体関連に資金流入 2025年9月18日 15時59分 家計保有の金融資産が過去最大 2239兆円、NISA普及で 2025年9月18日 10時50分 東証終値、再び史上最高値を更新 447円高の4万5493円 2025年9月22日 16時54分