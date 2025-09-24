24日の東京株式市場で、日経平均株価は22日に比べて136円65銭高い4万5630円31銭で取引を終え、2営業日連続で最高値を更新しました。午前中はアメリカの株安を受けて売り注文が優勢でしたが、午後に入るとプラスに転じました。ソフトバンクグループがアメリカのオープンAIやソフトウエア大手・オラクルと共にアメリカで5つのデータセンター拠点をつくると発表しました。これを受けて、ソフトバンクグループの株価が大きく上昇し、上