»Å»ö¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤«¤È»×¤Ã¤Æ¿ÆÍ§¤Î¾Ò²ð¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿É×¡£¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤ÊÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡¿¤½¤ì¤Ç¤â²ÈÂ²¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê1¡Ë¿ÆÍ§¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î¥ï¥êÂÀ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿29ºÐ¤Î¤Í¤à¡£²ÁÃÍ´Ñ¤â¹ç¤¤¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ²º¤ä¤«¤ÊÀ­³Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥ï¥êÂÀ¤ò¡ÖºÇ¹â¤ÎÃËÀ­¡×¤À¤È¹û¤ì¹þ¤ß¡¢Æ±À³¤«¤é·ëº§¤Ø¤È¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£·ëº§¤«¤é1Ç¯·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢ÂÔË¾¤ÎÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¡£¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤À¤Ã¤¿¤Í¤à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îº¢¤«¤é¥ï¥êÂÀ¤ÎËÜÀ­¤¬¾¯¤·¤º¤Ä