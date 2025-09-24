ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ë¥³¥à [Åì¾Ú£Ç] ¤¬9·î24ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤ËÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯9·î´ü¤Î´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î10±ß¢ª20±ß(Á°´ü¤Ï20±ß)¤ËÂçÉýÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹ ²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û 2025Ç¯£¹·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡Ö¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤Îµ°À× the 1st¡Ê¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÈÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶&#