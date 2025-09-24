Ì¾Æî£Í¡õ£Á [Ì¾¾Ú£Í] ¤¬9·î24ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë¶ÈÀÓ¡¦ÇÛÅö½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯9·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2²¯0100Ëü±ß¤Î¹õ»ú¢ª500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°´ü¤Ï5²¯5000Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿4-9·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î4²¯±ß¢ª1²¯9400Ëü±ß¤Ë51.5¡ó¸º³Û¤·¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£ ¶ÈÀÓ°­²½¤ËÈ¼¤¤¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×