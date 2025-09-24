ÅìµþÅÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤¬24Æü³«²ñ¤·¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤Ï½ê¿®É½ÌÀ¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¤ÎÀ®¸ù¤ò¶¯Ä´¤·¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¦¥Ð¥È¥ó¤ò¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë³Î¼Â¤Ë°ú¤­·Ñ¤®¡¢Åìµþ¤ÎÌ¤Íè¤Ë³Î¤«¤Ê¥ì¥¬¥·¡¼¤ò»Ä¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂç²ñÆüÄø¤Ï11·î15¡Á26Æü¡£²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÊ¡Åç¸©¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ÏÀÅ²¬¸©¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï¡ÖÅÔÌ±¤È¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢²ñÏÃ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»úËë