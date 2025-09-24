¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¤ï¤¿SHIGAµ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý¡×¤Ï24Æü¡¢µþÅÔ¸þÆüÄ®¶¥ÎØ¾ì¤Ç²ñ´üÁ°¶¥µ»¤Î¼«Å¾¼Ö¥È¥é¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ÇÃË»ÒA¤Î·è¾¡¤ÏÊÂ¹¾Í¥ºî¡Êº´²ì¡¦¼¯²°ÂÎÂç¡Ë¤¬À©¤·¡¢½÷»Ò¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÃÓÅÄ¿ðµª¡ÊÊ¡²¬¡¦ÁáÂç¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Î½÷»Ò¤ÏÆ±¸ÞÎØÂåÉ½¤Î³ÀÅÄ¿¿Êæ¡ÊÊ¡²¬¡¦ÁáÂç¡Ë¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£