¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤¬£²£´Æü¡¢ÆüËÜµ­¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç³«¤«¤ì¡¢Î©¸õÊä¤·¤¿¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Âè£±Éô¤Î¸õÊä¼Ô´Ö¤Ç¤Î¼ÁÌä¤Ç¡¢ÌÐÌÚ»á¤Ï¾®Àô»á¤ò»ØÌ¾¡£·ÐºÑºÆÀ¸Áê»þ¤ÎÆüÊÆ¸ò¾Ä¤Ç¡¢Âè£±¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¥¿¥Õ¡£Âè£²¼¡À¯¸¢¤Çº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸·³Ê¤Ê»ÑÀª¤ò¼è