¤­¤ç¤¦24Æü¤Ï¡¢¶å½£¤ä»Í¹ñ¤Ê¤É¡¢½ê¡¹¤Ç±«¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹25Æü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇËÌÆüËÜ¤äÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¢£¶å½£¤Ç¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¶¯¤Þ¤ë¤­¤ç¤¦24Æü¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ï¹âµ¤°µ·÷Æâ¤Ç¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê½©À²¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜºê¸©¤Î½ôÄÍ¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°7»þ23Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë53.5