»ç±ñ£Ó¤ò¾¡¤Ã¤¿¥±¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¥¢¥¹¥¯¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Æ£¸¶±Ñ¾¼±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡Ë¤Ï¡¢°ú¤­Â³¤­À¾ÄÍÞ«Æóµ³¼ê¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤Ç½©²Ú¾Þ¡Ê£±£°·î£±£¹Æü¡¢µþÅÔ¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¡£À¾ÄÍµ³¼ê¤Ï¤³¤ì¤¬£Ç£±½éµ³¾è¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢»ç±ñ£Ó£³Ãå¤Î¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¶¶¸ý¿µ²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥­¥º¥Ê¡Ë¤Î°È¾å¤Ï¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¡á·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¡á¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£