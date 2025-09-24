9·î24Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·ò¿µ¡Ê24¡Ë¤¬ÂçËã½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÀ¶¿åÈï¹ð¤Î²È¤Ë¹Ô¤­¡¢ÂçËã¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤¬»ä¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥±¥à¥ê¤òµÛ¤¤¹þ¤à¡×±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤È¡¢À¶¿åÈï¹ð¤È¤Î¾Ð´é¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤Û¤«±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2009Ç¯¤è¤ê»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½Ð±éºî¤ò½Å¤Í¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¤Ë¤ÆNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³