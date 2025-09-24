¡ÚMLB¡Û¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ 5¡¼4 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î23Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¿¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢Ìî¼ê´éÉé¤±¤ÎÄ¶Àä¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢Ìî¼ê´éÉé¤±¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¡¢µå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1-0¤È1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²óÎ¢¡¢ÂçÃ«¤Ï1»à¤«¤é¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î¤Î·î´ÖÂÇÎ¨.333¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤È¹¥Ä´¤Î¥Þ¥Ã¥­¥ã¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¸å¤í¤Ë·Ò¤¬¤ì¤¿¤¯¤Ê