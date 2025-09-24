¥¢¥á¥ê¥«·³´ä¹ñ´ðÃÏ¤Çº£·î17Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¦¾åÌÏµ¼Ãå´Ï·±Îý¡áFCLP¤Ï24Æü¤â¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£17Æü¤Ë·±Îý¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ22Æü¤Þ¤Ç¤ÎÁû²»¤ÎÂ¬Äê²ó¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë1000²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¶õÊì´ÏºÜµ¡FA18¤äF35C¤¬³êÁöÏ©¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¢¥ó¥É¥´ー¤ò·«¤êÊÖ¤·5ÆüÌÜ¤ÎFCLP¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£FCLP¤Ïº£·î17Æü¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ë¤è¤ë·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿22Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¤ÇFCLP¤Ë¤è¤ëÈô¹Ô¤¬638²ó³ÎÇ§¤µ¤ì»Ô¤Ë¤Ï757·ï¤Î