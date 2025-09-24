¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎIMALU¡Ê36¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£·»¤ÎÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ø¤Î»²Îó¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£IMALU¤Ï¡Ö·»¤Î·ëº§¼°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À²¤ì»Ñ¤ÎÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤òÅê¹Æ¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤Ç»õ¤¬È´¤±¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê±ãÀÊ¤ËºÂ¤ë¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¤ÎÆ°²è¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¥³¡¼¥Ç¤â¡Ö·ëº§¼°¤ÎÉþ¤¬Á°Æü¤Þ¤Ç¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ÇÇã¤Ã¤¿¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Î¥·¥ã¥Ä¤ËÊì¿Æ¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¼Ú¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È