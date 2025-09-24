Î©Àî¶¥ÎØ£Óµé¥·¥ê¡¼¥º¤¬£²£´Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡££¶£Ò¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£±¤ÏÌø¸¶¿¿½ï¡Ê£²£¸¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬ÂÀÅÄÈþÊæ¡Ê£²£¹¡á»°½Å¡Ë¤È¤ÎÎÏ¾¡Éé¤òÀ©¤·¤ÆÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Ìø¸¶¤Ï½é¼ê¤ÇÂÀÅÄ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤È¡¢Àè¤Þ¤¯¤ê¤òÊü¤Ã¤¿ÂÀÅÄ¤òÌÜ³Ý¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤ò¤Þ¤¯¤ê¾å¤²¤ë¡£ÂÀÅÄ¤Ë·ã¤·¤¯Äñ¹³¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎºÇ¸å¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤Æ°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤Ý¤ê¤ó¡ÊÂÀÅÄ¡Ë¤Ï¹ç¤»¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Ö´Ö¤òÀÚ¤Ã¤Æ°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£