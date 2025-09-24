Ãæ¹ñ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Âç¼ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¡ÖAlibaba¡×¤ÎAI¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡ÖQwen¡×¤¬¡¢¼«Á³¸À¸ì¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à±þÅú¤Ç¤­¤ëAI¥â¥Ç¥ë¡ÖQwen3-Omni¡×¤ò2025Ç¯9·î22Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9·î22Æü¡Á24Æü¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ë¡ÖQwen3-VL¡×¡ÖQwen3-TTS¡×¡ÖQwen-Image-Edit-2509¡×¡ÖQwen3-VL¡×¡ÖQwen3-LiveTranslate-Flash¡×¡ÖQwen3-Max¡×¤È¤¤¤Ã¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Qwenhttps://qwen.ai/home¢¡Qwen3-OmniQwen3-Omni¤Ï¥Æ¥­¥¹¥È¡¦²èÁü¡¦²»