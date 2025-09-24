¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊÝ¼é·Ï¤ÎÀ¯¼£³èÆ°²È¤¬½Æ»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢»Ê²ñ¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢°ì»þµÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ê²ñ¼Ô¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¯¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ß¡¼¡¦¥­¥ó¥á¥ë»á¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×23Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤òÌµ´ü¸Â¤ËÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ß¡¼¡¦¥­¥ó¥á¥ë»á¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥­¥ó¥á