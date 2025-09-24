9月23日、GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）で行われたプレシーズンゲーム『KOBE RISING』で神戸ストークスと千葉ジェッツが対戦し、度重なる怪我に苦しんだ千葉Jの二上耀が復帰した。 現在26歳の二上は、190センチ87キロのシューティングガード。北陸高校、筑波大学を経て千葉Jに入団するも、プロ入り後は度重なる負傷に苦しんできた。2023年11月に左膝前十字靱帯