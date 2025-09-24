Bリーグに所属する各クラブは9月23日、開幕に先立ちプレシーズンゲームを開催した。 GLION ARENA KOBEに東西の強豪クラブが集結し、東西対抗戦の『KOBE RISING 2025』が行われた。 第1試合の大阪エヴェッサvsアルバルク東京は、序盤にターンオーバーからヴォーディミル・ゲルンのダンクを浴び重い入りとなったA東京だが、ザック・バランスキーらが長距離砲を沈め落ち