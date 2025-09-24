日立製作所は８日ぶり急反発となった。前日までの株価調整を受けて次第に値頃感が意識されていたなか、２３日に同社はデータとＡＩ領域でのコンサルティングファームであるドイツのシンバートの買収を決めたと発表した。ＡＩ分野での事業成長を期待した買いを誘う要因となったようだ。シンバートは主要なクラウド・データプラットフォームベンダーや大手パブリッククラウドベンダ