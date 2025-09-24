三菱電機がしっかり。同社は２４日、集中度や眠気度などの人の感情を可視化した「感情推定データ」やバイタルデータ、温度や二酸化炭素濃度といった環境データを法人向けに配信するサービス「エモコ分析サービス」の提供を１０月から始めると発表した。これらのデータを活用することで、例えば従業員の集中度合いを出社時と在宅時で比較して、よりよい働き方となる出社頻度を提案したり、生