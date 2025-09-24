午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７１３、値下がり銘柄数は８３６、変わらずは６５銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に鉱業、その他製品、機械、非鉄金属など。値下がりで目立つのはガラス・土石、サービス、ゴム製品など。 出所：MINKABU PRESS