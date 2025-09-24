JR西日本によりますと、伯備線の足立駅～新郷駅間で列車が動物と接触したため、次の特急やくも号に遅れが生じているということです（24日・午後2時45分現在） 【岡山⇒出雲市方面】・やくも１３号（出雲市行き）遅れ 【出雲市⇒岡山方面】・やくも１８号（岡山行き）約１５分遅れ 遅延時分が変わる場合があるとして、JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。