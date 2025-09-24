テスホールディングスが後場に急伸した。２４日、子会社のテス・エンジニアリングが系統用蓄電所のＥＰＣ（設計・調達・施工）で大口受注を決議したと開示。これが株価の刺激材料となったようだ。受注先は大和エナジー・インフラ（東京都千代田区）が出資するＤＥＩバッテリーファンドベータ合同会社で、受注金額は約１３０億円。納期は２０２８年４月を予定。２６年６月期から２８年６月期にかけて収益