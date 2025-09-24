■台風第18号(ラガサ) 【画像】トリプル台風、それぞれの進路を詳しく 2025年09月24日12時45分発表24日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    非常に強い存在地域    南シナ海中心位置    北緯21度25分 (21.4度)東経113度10分 (113.2度)進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)中心気圧    935 hPa中心付近の最大