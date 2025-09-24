映画監督の福田雄一が自身のXを更新し、撮影現場での目黒蓮（Snow Man）との写真を公開した。 【画像＆動画】目黒蓮と福田雄一の撮影現場でのショット／“推定体重140kg”の姿にも注目！目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』ビジュアル＆超特報 週刊少年ジャンプで連載中の大人気バトルアクション漫画『SAKAMOTO DAYS』の実写映画化が決定。主人公の元殺し屋・坂本太郎を目黒が演じ、監督は福田が務めることが発表された。 同作は、かつては