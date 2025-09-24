【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ATEEZが約4年半ぶりとなる日本フルアルバム『Ashes to Light』のリリースを記念したショーケースを、発売日となる9月17日に東京・豊洲PITにて開催。久しぶりとなるアルバムリリースをATINY（読み：エイティニー/ファンの呼称）とともに祝った。 ■アルバムのテーマ“困難からのあらたな希望”を表現するATEEZ ステージを覆う紗幕に無彩色の