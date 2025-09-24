24日15時現在の日経平均株価は前営業日比37.97円（0.08％）高の4万5531.63円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は713、値下がりは836、変わらずは65。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を175.24円押し上げている。次いで東エレク が60.27円、任天堂 が11.99円、ＫＤＤＩ が9.93円、スズキ が9.39円と続く。 マイナス寄与度は69.69円の押し下げでファストリ がトップ。以下、アドテスト が36.47円、