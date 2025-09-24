シンガポールメディアの聯合早報は23日、九州最大都市の福岡県でデベロッパーが「外国人住宅」を建設しようとしていることが不満を招いていると伝えた。記事は、「福岡は東アジアのソウル、上海、台北などの都市に近いという地理的強みを持っている」などと述べ、同県朝倉市ではデベロッパーが「外国人向けマンション」を建設する計画を立てていると説明。「デベロッパーは昨年5月に説明会を開いて構想を発表した」とし、ゴルフ場