24日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝147円89銭前後と、前日午後5時時点に比べ17銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝174円48銭前後と31銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース