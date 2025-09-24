9月22日に、福田雄一監督による実写映画化が発表された『SAKAMOTO DAYS』。情報解禁となったこの日、同作の主人公で“伝説の殺し屋”坂本太郎を演じるのが、Snow Manの目黒蓮であることが発表され、SNSで大きな話題となっている。「『SAKAMOTO DAYS』は、2020年から『週刊少年ジャンプ』で連載中の、鈴木祐斗による漫画作品で、2025年8月時点でコミックスの全世界累計発行部数が1500万部を突破している大ヒット漫画です。テレビ