Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年9月24日は、最新規格Qi2 25W認証を取得しiPhone 17の充電仕様にも完全対応したUGREEN（ユーグリーン）の「MagFlow 2-in-1 ワイヤレス充電器 25W」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 UGREEN MagF