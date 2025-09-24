フジテレビの動画配信サービス・FODでは、ドラマ『gift』を10月1日(23:00〜)から独占配信する。『gift』同作は、舞台連動企画・ドラマ『Solliev0(ソッリエーヴォ)』のシェアード・ユニバースタイトルとして、2025年に制作された作品。舞台『Solliev0』から時が経ち、「特殊」な犯罪者を取り締まる、警視庁「特殊犯罪対策課」を舞台に、犯罪者と相対する刑事たちの大人になってからの友情を描く。超常的な能力を持つ犯罪者たちに立